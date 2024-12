Cartaxo entregou medalhas na celebração da elevação a concelho

O município do Cartaxo assinalou 209 anos da elevação do Cartaxo a concelho com a entrega de medalhas de mérito municipal ao administrador da empresa de tornearia e fresagem RTR, Rogério Travessa, natural de Vila Chã de Ourique, ao Centro de Dia da Lapa e a Fernando Lourenço, pelos seus 25 anos ao serviço do município.

A 14 de Novembro de 1994 o executivo aprovou a atribuição de diplomas e medalhas de mérito municipal como forma de reconhecimento público a personalidades e instituições do concelho que contribuíram para o seu desenvolvimento.