Novos corpos sociais tomam posse no Alhandra Sporting Club

Cerimónia contou com homenagem aos sócios com 25,50 e 75 anos de filiação.

Tomaram posse na sede do Alhandra Sporting Club os novos corpos sociais para o triénio 2024/2027. A cerimónia decorreu no sábado à tarde, 14 de Dezembro, e contou com casa cheia. Na ocasião foram homenageados os sócios com 25,50 e 75 anos de filiação e cantaram-se os parabéns aos 103 anos do clube.

A direcção da colectividade é composta 80% por mulheres e é objectivo dos dirigentes concorrer ao Orçamento Participativo da Câmara de Vila Franca de Xira para tentar fazer obras no telhado da sede do clube, que ainda contém amianto.

