Natércia Freire relembrada em Benavente 20 anos depois da sua morte

A Câmara Municipal de Benavente evocou, no dia 17 de Dezembro, o 20.º aniversário da morte de Natércia Freire, com uma sessão solene no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A sessão, realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Benavente, destacou o percurso e a relevância da autora, numa homenagem à memória de uma das mais notáveis figuras culturais do concelho.

A cerimónia contou com a presença das duas filhas da autora, nomeadamente Ana Lúcia Sena Lino e Isabel Corte-Real, que ofereceu ao município o livro IV Centenário de “Os Lusíadas” – Interpretação de Artistas Portugueses, uma obra editada em 1972 e que conta com a apresentação de Natércia Freire.

Natércia Ribeiro d’Oliveira Freire nasceu em 28 de Outubro de 1919 em Benavente, destacou-se enquanto poetisa e escritora e o seu nome ficou inscrito com relevo no património da Literatura Portuguesa contemporânea. Natércia Freire viria a falecer na sua casa, em Lisboa, em 17 de Dezembro de 2004, aos 85 anos.

