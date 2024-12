Novo livro da Associação de Futebol de Santarém já foi apresentado

A Associação de Futebol de Santarém apresentou na terça-feira, 17 de Dezembro, no salão nobre dos Paços do Concelho, o livro “100 Compilações: Centenário da Associação de Futebol de Santarém”, do historiador Luís Mata e do designer Carlos Amado. A obra inclui mais de 400 fotografias, muitas delas inéditas, e compila os feitos e momentos históricos que marcaram o século de vida da associação, os desafios, vitórias e lições em 384 páginas.