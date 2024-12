Loja do Cidadão de Santarém fez 8 anos e teve direito a música e visita de ministra

A Loja do Cidadão de Santarém registou mais de um milhão de atendimentos em oito anos de funcionamento. Conta com serviços da administração central e autárquica e ainda balcões de empresas privadas. Durante 2024 garantiu quase 115 mil atendimentos.



O oitavo aniversário da Loja do Cidadão de Santarém foi assinalado com a visita da ministra da Juventude e da Modernização, Margarida Balseiro Lopes. A governante foi recebida com música da Sal e Tuna e descerrou uma placa alusiva ao momento, em conjunto com o presidente da Câmara de Santarém, João Leite. Foi ainda inaugurado na mesma tarde o Espaço do Cidadão na Junta de Freguesia de Póvoa da Isenta.