Atouguia mantém tradição com leilão dos cargos

O secular leilão dos cargos decorreu no domingo à tarde no Atouguia Futebol Clube, em Atouguia. A tradição anual em honra do Mártir São Sebastião manteve-se e após a missa na capela, com o nome do santo, os cargos percorreram as ruas de Atouguia até à colectividade com a música da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Alenquer. A chuva apressou a festa na rua que continuou pela tarde fora no salão da colectividade ao som de música e baile.

*Reportagem para ler numa edição impressa de O MIRANTE