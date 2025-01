Torneio de Padel adaptado juntou associações em Samora Correia

A primeira edição do Torneio de Padel adaptado, organizado pelo Centro de Recuperação Infantil de Benavente, decorreu na quarta-feira, 28 de Janeiro. O torneio teve lugar no Lezíria Indoor Padel, em Samora Correia. A iniciativa contou com a presença de várias instituições do distrito. Para lá do CRIB, estiveram presentes elementos do CRIC – Coruche; CRIAL – Almeirim; Centro de Recuperação Especial “O Ninho” – Santarém; APPACDM – Santarém; CIRE – Tomar; CERCIPOVOA – Póvoa de Santa Iria; CRIO – Ourém; CRIT – Torres Novas e CERCITEJO – Alverca do Ribatejo.

Foram 67 os utentes que praticaram a modalidade, apoiados por 29 colaboradores de várias instituições e voluntários ligados ao Lezíria Padel Indoor, que apoiaram na instrução dos participantes à modalidade. O evento contou ainda com o apoio da Câmara Municipal de Benavente.

