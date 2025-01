Malabarismos, acrobacias e homenagens na 6.ª Gala do Circo em Samora Correia

A cidade de Samora Correia acolheu, a 30 de Janeiro, a 6.ª edição da Gala do Circo, um evento que homenageia a tradição circense e as suas figuras mais emblemáticas.

A sexta edição da Gala do Circo de Samora Correia realizou-se na noite de quinta-feira, 30 de Janeiro, numa tenda montada junto ao parque Ruy Luís Gomes.

O evento, idealizado por José Ribeiro, conhecido como “Zé Morto”, e promovido pela Câmara Municipal de Benavente, recordou a ligação histórica da cidade ao circo, num espectáculo que contou com malabarismo, acrobacias, palhaços, música ao vivo e momentos de emoção com várias homenagens

A gala distinguiu Maria Isabel (“Bélita”), Ana Bessa Ferreira e Policarpo Santos (Kinito Jr.) pelo seu contributo para o mundo do circo. Foram ainda entregues o Prémio de Excelência a Michele Chen e o Prémio Revelação a Kyara Silva.



