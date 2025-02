Alunos e professores de projecto Erasmus+ visitam Paços do Concelho de Santarém

Catorze alunos e cinco professores que estão a participar no projecto Erasmus+ no âmbito da Certificação para o Ensino Escolar, a decorrer na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, foram recebidos no dia 4 de Fevereiro nos Paços do Concelho de Santarém.

Catorze alunos e cinco professores que estão a participar no projecto Erasmus+ no âmbito da Certificação para o Ensino Escolar, a decorrer na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, foram recebidos no dia 4 de Fevereiro nos Paços do Concelho de Santarém. Durante esta semana, e no âmbito desse intercâmbio, sete alunos e dois professores oriundos da escola espanhola de Proba del Caraminhal vão assistir a aulas de TIC, inglês, psicologia, filosofia, história e educação física do 10º ano.

Através da observação de aulas num país parceiro, este programa permite a troca de experiência e boas práticas em contexto de sala aula, assim como o acesso a novas ideias e abordagens pedagógicas, estimulando a inovação e a criatividade nos processos de ensino e aprendizagem.