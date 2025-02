Patrícia Sampaio dá nome ao Pavilhão Municipal de Tomar

A cerimónia de atribuição do nome da judoca Patrícia Sampaio ao Pavilhão Municipal de Tomar decorreu na tarde de sábado, 8 de Fevereiro, tendo sido descerrada a respectiva placa no exterior do edifício. O momento contou com a presença da atleta olímpica natural de Tomar, do presidente da câmara Hugo Cristóvão, bem como de outros autarcas, representantes do movimento associativo e outras individualidades.

A judoca tomarense Patrícia Sampaio ganhou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024, tendo recentemente conquistado a medalha de ouro no Grand Slam de Paris.