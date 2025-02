VI Passeio a Cavalo reuniu 200 participantes no Porto Alto

A tradição equestre voltou a afirmar-se em Porto Alto, concelho de Benavente, no sábado, 8 de Fevereiro, com a sexta edição do Passeio a Cavalo, organizado pela Comissão de Festas local.

O evento reuniu perto de duas centenas de participantes, entre os quais 120 inscritos a cavalo e 70 acompanhantes que seguiram o percurso em charretes e tractores, de acordo com Nuno Cardoso, da organização.

A concentração deu-se pelas 8h30 junto ao Centro Social do Porto Alto. O trajecto levou os participantes por terrenos da Companhia das Lezírias, uma das maiores propriedades agrícolas e pecuárias do país, até ao ponto de paragem nos Montinhos, onde foi servido um pequeno-almoço. O regresso fez-se pelo mesmo percurso, terminando novamente no Porto Alto.

O evento contou com participantes oriundos não só da freguesia anfitriã, mas também de localidades vizinhas como Benavente e até de zonas mais distantes, como Sintra, o que demonstra a crescente adesão a esta iniciativa.

O momento de convívio culminou com um almoço servido no Centro Social do Porto Alto, onde os inscritos puderam partilhar histórias e reforçar laços em torno da paixão pelos cavalos e pela cultura equestre.