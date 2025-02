CIRE assinalou aniversário com inauguração de creche e residência autónoma

O CIRE – Centro de Integração e Reabilitação de Tomar comemorou o seu 49º aniversário na manhã de segunda-feira, 10 de Janeiro. O aniversário foi assinalado com a inauguração da creche e residência autónoma, duas novas respostas sociais da instituição. O evento contou com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho. Também estiveram presentes o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, o presidente da Assembleia Municipal de Tomar, Hugo Costa, e a presidente da direcção do CIRE, Célia Bonet, entre outras personalidades.