Bombeiros de Vialonga assinalam 48º Aniversário

Sessão solene decorreu no sábado, 15 de Fevereiro, no quartel da corporação.

Os Bombeiros Voluntários de Vialonga assinalaram 48 anos com uma sessão solene no quartel da corporação. Na ocasião alguns bombeiros subiram de categoria no âmbito da progressão de carreira e os sócios com mais de 25 anos de filiação foram distinguidos. Um momento emotivo que contou com a presença das famílias dos bombeiros, autarcas, dirigentes e corporações de bombeiros vizinhas.

