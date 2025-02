Panattoni investe 25 milhões numa base logística em Santarém

A empresa norte-americana Panattoni está a investir 25 milhões na construção de uma base logística em Santarém, nas proximidades das autoestradas A1 e A15. A cerimónia contou com a presença do director da Panattoni Ibéria, Gustavo Cardozo, da representante da Olicargo, Andreia Barros, empresa que alugou um dos dois módulos, e do presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite. O projecto deve estar concluído em Agosto e criar 150 postos de trabalho.