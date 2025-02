Animais deixados a morrer à fome na Herdade da Torre Bela

Na Herdade da Torre Bela, convertida num mega parque solar com mais de 600 mil painéis fotovoltaicos, no concelho de Azambuja, há animais amarrados, a morrer à fome e sede. A denúncia chegou a O MIRANTE através de uma fonte que pede o anonimato por receio de represálias e que faz acompanhar a informação com fotografias que demonstram o “massacre” que está a ocorrer naquela herdade murada.

“Os animais estão presos, a morrer à fome e à sede. É uma tortura. As ordens dadas são para deixarem morrer os animais”, revela a mesma fonte, sublinhando que além de “triste e revoltante” se trata de um “crime ambiental” que há muito vinha sendo anunciado. Além das imagens de um veado amarrado e em aparente estado de desnutrição e sofrimento chegou à nossa redacção uma outra de parte de uma carcaça de um animal da mesma espécie.

O MIRANTE contactou a Guarda Nacional Republicana (GNR) questionando se o Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SPNA) tem conhecimento da situação e se vai tomar diligências, mas não obtivemos resposta até ao momento.

Na altura em que começaram a ser instalados os painéis fotovoltaicos, em Outubro de 2023, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, alertava que o que restava das espécies cinegéticas, nomeadamente javalis, veados e gamos depois da matança de 540 animais ocorrida em 2020 e amplamente noticiada, estava em risco de desaparecer por falta de alimento, uma vez que as os animais se continuavam a reproduzir e estavam confinados numa determinada área. Na altura, em reunião pública, o autarca socialista disse ter informado o então ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, da situação.

Por sua vez, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), questionado pelo nosso jornal disse desconhecer que estivesse a haver falta de alimento devido ao aumento do número de espécies e que tinha sido autorizado o controlo de densidade. À época a actividade cinegética na Zona de Caça da Torre Bela encontrava-se suspensa por esta entidade.

A permanência destes animais na Herdade da Torre Bela, a maior área de terra agrícola murada de Portugal, com 1.700 hectares, recorde-se, estava prevista no Estudo de Impacte Ambiental, onde se lê que passariam “para zona localizada a nascente, devidamente vedada”, onde seria mantido intacto o seu habitat.

Com um investimento de 170 milhões de euros, o projecto do parque fotovoltaico está previsto para uma área de 775 hectares com a criação de mil postos de trabalho na fase de construção e 10 postos permanentes após esta fase. No total, a central solar, vai contar com 638.400 painéis.

*Notícia em desenvolvimento.