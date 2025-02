Scholas Cidadania: alunos de Santarém discutem problemas na comunidade escolar

A primeira edição do Scholas Cidadania Santarém, promovida pela Scholas Occurrents em parceria com o Instituto Politécnico de Santarém, decorreu nas instalações do Instituto Politécnico e do Convento de S. Francisco em Santarém, entre 13 e 21 de Fevereiro. A iniciativa reuniu mais de 100 alunos do concelho de Santarém.

O Instituto Politécnico de Santarém e o Convento de S. Francisco receberam de 13 a 21 de Fevereiro o evento Scholas Cidadania Santarém. Mais de 100 alunos de várias escolas do concelho, do 9.º ao 12.º ano, trabalharam problemáticas sociais e elaboraram planos para melhorar o ambiente escolar para todos. Durante uma semana, os alunos analisaram as causas e consequências desses problemas no concelho, identificaram responsáveis, reuniram com especialistas, analisaram notícias, fizeram investigação e elaboraram projetos de ação para apresentar às autoridades locais, segundo explicou a O MIRANTE Francisco Martin, membro da organização, lembrando que “o objetivo é a mudança pessoal para que se formem bons cidadãos”. A xenofobia no contexto escolar e más condições das infraestruturas das escolas foram os temas abordados nas propostas finais dos vários grupos de trabalho de alunos.

