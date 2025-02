Alunos do distrito debateram novas tecnologias em Santarém

A Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens de Santarém realizou-se no dia 25 de Fevereiro, na Casa do Campino, em Santarém. O projecto juntou 61 alunos do ensino secundário de 19 escolas do distrito para partilharem e debaterem ideias sob o mote “Novas Tecnologias: Oportunidades e Desafios para os Jovens”.