8ª Edição do Festival do Cogumelo na Parreira decorre até domingo

A programação incluirá espaços dedicados a showcookings, live cookings, degustações e workshops, cozinhas participativas, participação de chefs José Maria Lino e Rafael Castanheira, que apresentarão experiências gastronómicas únicas com base no cogumelo. A animação musical contará com concertos de Yang (28 de fevereiro), Ana Bacalhau (1 de março) e Pedro Mafama (2 de março). Para além do artesanato, este ano os mais novos podem contar também com o espaço mini-chef.

O Presidente da União de Freguesias de Parreira e Chouto, Bruno Oliveira, agradeceu a todos os que ao longo destas 8 edições contribuíram para a realização deste festival. Este será o seu último festival do cogumelo enquanto presidente da União das Freguesias de Parreira e Chouto, mas considera que todo o trabalho desenvolvido será dinamizado e melhorado nas próximas edições, pois, considera que este evento tem enorme potencial de crescimento e desenvolvimento sempre tendo como foco o cogumelo.

Este evento na charneca ribatejana, já consolidado promovendo o território, economia local, sensibilização ambiental e especialmente o cogumelo, promete uma programação diversificada que combina gastronomia, cultura e animação musical bem como os passeios micológicos e palestras que considera o expoente máximo do certame.



Em edições anteriores, o festival destacou-se por atrair milhares de visitantes à Parreira, vindos de várias zonas do País, sempre com o foco na promoção do cogumelo. Bruno Oliveira sublinha que a tradição do festival tem sido acompanhada por inovação e uma crescente preocupação ambiental. Um dos objetivos tem sido retomar a tradição da apanha do cogumelo, sensibilizando a população para a preservação deste recurso natural e promovendo práticas sustentáveis na sua colheita. Nestes últimos anos notamos uma nova vontade por parte da população retomar apanha do cogumelo selvagem, quer para fins gastronómicos, financeiros ou até mesmo lúdicos.