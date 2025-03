Pais sensibilizados com a saúde mental dos filhos reuniram-se em Rio Maior

A temática da ansiedade e depressão na infância e adolescência levou cerca de três dezenas de pais, psicólogos e terapeutas a aderir à Conversas com Pais… promovida pela Câmara de Rio Maior na tarde de 27 de Fevereiro. O interesse dos pais fez com que as conversas continuassem este ano e as próximas estão previstas para Abril e Junho, com os temas ainda por definir.

Os pais tiveram a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas com a equipa comunitária de saúde mental da Unidade Local de Saúde da Lezíria, composta pela pedopsiquiatra Filipa Cordeiro, a assistente social Tânia Figueiredo e a terapeuta ocupacional Raquel Pereira.