Desfile carnavalesco de alunos na Azinhaga sobre a obra do pintor Serrão de Faria

Os alunos do Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho participaram num desfile de Carnaval no pavilhão desportivo da Azinhaga, tendo como inspiração a obra do pintor José Francisco Quelhas Serrão de Faria, nascido em 1937, em Azinhaga, onde ainda reside. A iniciativa envolveu todas as crianças da educação pré-escolar e alunos do 1º ciclo do ensino básico e permitiu aprofundar os conhecimentos sobre a obra do pintor, além de estimular o interesse dos alunos pelas expressões artísticas.

O agrupamento, tendo como lema “Tradição e Inovação”, tem integrado no desenvolvimento do currículo temáticas ligadas ao concelho da Golegã e à região, com o objectivo de fortalecer a ligação dos seus alunos com o território. “Ao trabalhar de forma interdisciplinar essas temáticas, os alunos aprofundam o seu conhecimento sobre a realidade cultural, patrimonial, económica e social em que se inserem, estabelecendo laços mais profundos com o seu território, procurando-se também desta forma fixar a população, evitando a saída de jovens do concelho”, refere o agrupamento.

Neste ano lectivo, a “Vida e Obra do Pintor Serrão de Faria” está a ser trabalhado por todos os alunos do agrupamento, da educação pré-escolar ao ensino secundário. Serrão de Faria é conhecido como o pintor do cavalo lusitano e a sua obra retrata o cavalo, o campino, o gado bravo, as paisagens da lezíria e as suas gentes, mas também diversos monumentos e vistas de vilas e cidades portuguesas, retratos de numerosas figuras nacionais, entre outras temáticas. Com dezoito livros publicados e mais de duas centenas de exposições, individuais e colectivas, em Portugal e no estrangeiro, destacou-se como um importante aguarelista, embora já tenha usado outras técnicas.