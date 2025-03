Chuva deu tréguas ao Carnaval de Samora Correia no desfile de terça-feira

O segundo desfile do Carnaval de Samora Correia saiu à rua perante milhares de pessoas na terça-feira, dia 4 de Março. Ao contrário do corso de domingo, a chuva deu tréguas e permitiu uma maior afluência de visitantes à cidade ribatejana. O cortejo contou com carros alegóricos de várias associações e grupos de amigos da região, como a Creche Padre Tobias, os “Foliões do Atelier de Costura”, o “Grande Salvador”, a “Paz do Mundo”, “Os Rebeldes”, “Os Saltitões do Tabuleiro de Xadrez” e o “Planeta dos Verdes”, onde figuravam os Reis do Carnaval.

Aqui ficam algumas imagens captadas por O MIRANTE no desfile de Carnaval de Samora Correia.