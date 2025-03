Quase mil foliões no desfile de Carnaval de Rio Maior

O desfile nocturno de Carnaval, em Rio Maior, registou a maior participação de sempre com quase mil participantes, divididos por 14 grupos, 10 com carros alegóricos. O melhor carro alegórico foi do grupo Mercearia 41 com “Dragão da Eduarda”; o melhor grupo apeado foi o Queremos é Forrobodó, com "A Batalha na Galáxia no Rio”; a melhor coreografia foi a do Circo Águas Férreas, com "Circo"; e o grupo mais folião La Máfia Abuxaneira, com o tema Loucos Anos 20.

Na entrega de prémios estiveram o presidente da câmara, Filipe Santana Dias, e os vereadores Lopes Candoso, Leonor Fragoso, Miguel Santos e Carla Dias. A festa continuou por mais umas horas com a música de Carnaval do DJ Bitx Pleaze.

Fotos: CM Rio Maior