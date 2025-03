Escola Superior de Saúde de Santarém recebe estudantes e professores de projecto europeu

A Escola Superior de Saúde de Santarém está a receber uma actividade do projecto "Competency-Based Training and Simulation in Healthcare Education" - CBTS, que envolve 33 estudantes e professores de instituições parceiras de vários países europeus, a saber: SOSU Østjylland (Dinamarca), CIFP Majada Marcial (Espanha), Scoala Postliceala FEG Iasi (Roménia), Kanuni Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi/İzmit (Turquia) e PIVH Hasselt HBO Verpleegkunde (Bélgica), para além do Politécnico de Santarém. O objectivo é aprofundar competências essenciais na educação em saúde, através da simulação clínica e do recurso a metodologias inovadoras.



Estudantes e professores foram recebidos no dia 10 de Março nos Paços do Concelho, pela chefe de Divisão de Educação e Juventude da Câmara de Santarém, Vânia Horta, seguindo-se uma visita guiada ao centro histórico da cidade. O principal objectivo desta mobilidade é promover a integração da simulação no ensino, garantindo práticas de excelência na formação de profissionais de saúde.



Os participantes têm a oportunidade de desenvolver competências técnicas e transversais, reforçando a segurança do paciente e a qualidade dos cuidados prestados. Além disso, a mobilidade incorpora os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), preparando profissionais comprometidos, não só com a excelência clínica, mas também com um futuro mais sustentável.

FOTOS - CM Santarém