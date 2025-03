Futuro da região em debate no Oeste Summit

Primeira edição do Oeste Summit está a decorrer na Fil, em Lisboa. Iniciativa é organizada pela OesteCim.

Está a decorrer esta quinta-feira, na FIL, a primeira edição do Oeste Summit. O futuro da região Oeste, com horizonte em 2050, é o tema principal do evento.

Esta manhã, os painéis de debate contaram com intervenções dos presidentes de câmara do Oeste, incluindo o autarca de Alenquer, Pedro Folgado, que é também presidente da OesteCIM.

Entre os vários oradores, destacam-se o secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, a presidente do Conselho Directivo da CCDR LVT, Teresa Mourão de Almeida, e a presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno.

Os painéis de debate estão orientados para os pilares estratégicos da região: Governança Inteligente, Sociedade Inteligente, Mobilidade Inteligente, Economia Inteligente, Ambiente Inteligente e Qualidade de Vida Inteligente.

*Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE