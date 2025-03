Depressão Martinho fez estragos em Benavente, Samora Correia e Porto Alto

A depressão Martinho causou, no concelho de Benavente, várias ocorrências durante a noite e madrugada, sobretudo quedas de árvores.

O cenário de chuva e vento forte não provocou ferimentos graves, mas foram várias as infraestruturas que sofreram danos materiais resultante de fenómenos de vento extremo.

Entre caixotes do lixo arrastados para o meio da rua, painéis de publicidade danificados, cortes de estrada e quedas de ramos e árvores de grande porte os meios da Protecção Civil não tiveram mãos a medir até ao final da manhã do dia 20 de Março.

Algumas das zonas afectadas, no concelho de Benavente, incluiu uma área jardim junto à Estrada da Samorena e a Rua Isabel Alemão na Urbanização das Oliveirinhas e Arneiro dos Pilares, em Samora Correia, onde caiu um pinheiro de grandes dimensões, assim como uma outra árvore na Rua Justino João Rego.

As autoridades cortaram um dos acessos à Rua Manuel de Arriaga, em Samora Correia, devido à queda de cabos de telecomunicações que ficaram caídos sobre a estrada impedido temporariamente a circulação automóvel.

A Rua da Alegria, nas imediações do Centro Escolar do Porto Alto, foi outro dos pontos fustigados pelo mau tempo e às primeiras horas da manhã as equipas do município de Benavente ainda efectuavam o corte de árvores e ramos.

Também uma paragem da Ribatejana, na Avenida 25 de Abril, sofreu as consequências do vento forte, tendo-se partido um dos vidros que servia de abrigo aos passageiros.

Em todo o país mais de seis mil ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas, até às 11 horas de quinta-feira, pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.