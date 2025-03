Mau tempo: Carros danificados, queda de árvores e varanda que ruiu

O mau tempo que se fez sentir durante a madrugada provocou estragos no concelho de Vila Franca de Xira. Póvoa de Santa Iria, Forte da Casa e Alverca do Ribatejo foram das freguesias mais afectadas mas até à data os danos foram apenas materiais.

O mau tempo que se fez sentir durante a madrugada provocou estragos no concelho de Vila Franca de Xira. Póvoa de Santa Iria, Forte da Casa e Alverca do Ribatejo foram das freguesias mais afectadas mas até à data os danos foram apenas materiais. O maior susto ocorreu na Rua Soeiro Pereira Gomes, no Forte da Casa, por causa de uma varanda que ruiu para a via pública. Na Póvoa de Santa Iria caíram várias árvores para a estrada. Algumas danificaram carros que estavam estacionados e até ilhas ecológicas. O vento partiu os vidros das paragens de autocarro e derrubou sinais de trânsito em toda a freguesia, com incidência na zona ribeirinha da cidade, junto à urbanização Villa Rio.

No concelho de Benavente caíram algumas árvores e estruturas publicitárias e ainda caixotes do lixo que por causa do vento foram para a estrada.

