1º Encontro do Património Cultural da Água em Torres Novas

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, recebe o 1º Encontro do Património Cultural da Água. A propósito das comemorações do Dia Mundial da Água, no primeiro dia do evento, o destaque foi para a “Mesa Redonda”, com moderação de Joana Rosa (Chefe da Divisão de Cultura do Município de Torres Novas) e participação de Deolinda Folgado (Coordenadora no Museu de Lisboa. Fábrica de Moagem/EGEAC. Investigadora integrada IHA.FCSH. NOVA), Maria Elvira Marques (Técnica Superior do Município de Torres Novas) e José Manuel Alho (Biólogo e Ex Director do Parque Natural da Serra d´Aires e Candeeiros).