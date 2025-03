Inaugurada a nova Biblioteca Municipal de Sardoal

A nova Biblioteca Municipal de Sardoal foi inaugurada na tarde de sexta-feira, dia 21 de Março. A inauguração contou com a presença da Ministra da Cultura, Dalila Marques. Também esteve presente o presidente da câmara municipal de Sardoal, Miguel Borges, entre outras personalidades.

O novo espaço resulta da requalificação do antigo Externato Rainha Santa Isabel, num investimento de cerca de um milhão de euros. A obra de requalificação arrancou em 2022 e ficou concluída no final de 2024, tendo sido depois necessário equipar toda a infraestrutura.

A nova biblioteca dispõe de sala infantil, sala juvenil e uma de literatura em geral, estando ainda disponíveis no edifício diversos computadores com acesso à Internet para usufruto dos utilizadores.