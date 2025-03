Samora Correia imortaliza Carlos Cunha, Joaquina Gomes e Sónia Lapa no Dia Mundial do Teatro

A calçada junto à entrada do Centro Cultural de Samora Correia ganhou mais três nomes do teatro, numa homenagem a Carlos Cunha, Joaquina Gomes e Sónia Lapa no âmbito do Dia Mundial do Teatro.

Carlos Cunha, Joaquina Gomes e Sónia Lapa foram homenageados no Centro Cultural de Samora Correia, com a inscrição dos seus nomes na calçada junto à entrada do equipamento cultural, numa iniciativa realizada no âmbito do Dia Mundial do Teatro, assinalado a 27 de Março.

Joaquim Salvador, actor, encenador e dinamizador cultural do município, destacou o contributo dos três homenageados para o teatro nacional e local. “O Carlos Cunha é um actor de excelência na comédia e na revista, com uma forte ligação a Samora Correia. No teatro amador, a Joaquina Gomes esteve desde o primeiro momento no Teatro Experimental de Samora Correia. Já a Sónia Lapa, mulher de muita garra, deixou Lisboa para se dedicar de alma e coração ao teatro nesta cidade”, afirma.

A iniciativa insere-se na tradição de homenagear figuras do teatro no concelho de Benavente. Em 2022, foram homenageados Eunice Muñoz, Ruy de Carvalho e Salvador Rêgo. Em 2024, os nomes de Luís Aleluia, Sofia Alves e Joaquim Salvador foram também perpetuados na calçada do Centro Cultural de Samora Correia.