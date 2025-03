Instituições de Ensino Superior da região marcam presença na Futurália

O Instituto Politécnico de Santarém, o ISLA e o Instituto Politécnico de Tomar estão representados na Futurália 2025, um dos maiores eventos de educação, formação e empregabilidade do país, que decorre entre 26 e 29 de março, na FIL, em Lisboa. As três instituições levam a público uma oferta diversificada de cursos superiores e formação profissional, destacando-se pela inovação e pelas oportunidades de ensino.

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer mais sobre as licenciaturas, mestrados e cursos técnicos superiores profissionais disponíveis, esclarecer dúvidas diretamente com docentes e alunos, tal como participar em atividades interativas. A presença destas instituições reforça o compromisso com a qualificação dos jovens e a promoção do ensino superior na região do Ribatejo.