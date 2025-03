ISLA Santarém celebrou 41 anos de ensino no Convento de S. Francisco

O ISLA Santarém celebrou 41 anos com uma sessão solene na manhã do dia 29 de Março, no Convento de São Francisco, que contou com uma plateia repleta de professores, alunos, familiares, autarcas, representantes de diversas instituições e ainda com a Secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Isabel Xavier.

O presidente do ISLA Santarém, Domingos Martinho, destacou o crescimento da instituição de ensino, assim como os investimentos realizados. Na última década, o ISLA Santarém tem conseguido aumentar significativamente o número de alunos, tendo actualmente mais de 1500 estudantes.

A manhã foi de alegria e celebração e contou com a entrega de diversos prémios e diplomas a dezenas de alunos.