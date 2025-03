Rancho da Ereira voltou a ter actividade

O MIRANTE acompanhou um ensaio do Rancho da Casa do Povo da Ereira, que festeja o 30º aniversário

O Rancho Folclórico da Casa do Povo da Ereira retomou a sua actividade e assinalou 30 anos este mês de Abril com novas caras. Maria do Sameiro era a presidente e acompanhou todo o percurso do rancho. Nuno Franco, 27 anos, é o actual presidente e é membro do conselho técnico da Federação do Folclore Português.

