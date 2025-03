Samora Correia homenageia bombeiros com novo monumento

Uma estrutura em aço inox, preenchida com espuma de poliuretano e revestida a resina com fibra de vidro, ergue-se agora no Jardim da Urbanização das Lezírias, em Samora Correia, como tributo aos bombeiros.

A cidade de Samora Correia inaugurou domingo, 30 de Março, um monumento de homenagem aos bombeiros.

A cerimónia decorreu no jardim da Urbanização das Lezírias, junto à Estrada Nacional 118, a poucos metros do quartel da corporação.

A estrutura em aço inox foi concebida pelo escultor António Charneca, uma peça que foi preenchida com espuma de poliuretano e revestida no exterior em resina com fibra de vidro.

A iniciativa partiu da Comissão do Monumento ao Bombeiro, que reuniu apoios anónimos, de instituições e da população em geral, numa homenagem àqueles que dedicam a vida à protecção e socorro da comunidade.

O memorial pretende enaltecer o papel dos bombeiros na sociedade, reconhecendo o esforço, a coragem e a dedicação destes profissionais e voluntários no combate a incêndios, no socorro a vítimas e na protecção de bens e património.