Mais de 5 mil pessoas passaram pelo festival das sopas em Vale de Cavalos

A terceira edição do Festival das Sopas Ribatejanas decorreu este fim-de-semana em Vale de Cavalos, concelho da Chamusca, e superou as expectativas com mais de 5 mil visitantes e mais de 1600 litros de sopa consumidos. Uma das novidades foi a possibilidade de o público votar na sua sopa favorita, tendo vencido a sopa rica da Universidade Sénior de Vale de Cavalos. Por outro lado, a Confraria da Gastronomia do Ribatejo deu a vitória à sopa de feijão verde à moda do campo da freguesia de Vale de Cavalos. Estiveram envolvidas no festival cinco associações, três restaurantes, quatro freguesias e duas empresas.