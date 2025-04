Alpiarça entrega distinções em dia de aniversário

O município de Alpiarça realizou na tarde de 2 de Abril uma cerimónia de entrega de medalhas no âmbito do dia do concelho. A autarquia distinguiu funcionários, atletas, empresas com 30 ou mais anos e entregou a medalha de honra à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça (ARPICA) e à Fundação José Relvas.