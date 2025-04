O X Congresso Luso-Espanhol de Estudantes de Enfermagem decorre até dia 4 de Abril em Santarém

O X Congresso Luso-Espanhol de Estudantes de Enfermagem (CLEEE) sob o tema “Saúde Global, Unidos pelo Saber e pelo Cuidar” irá decorrer até dia 4 de Abril de 2025 na Escola Superior de Saúde em Santarém em parceria com a Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud da Universidade de Oviedo, Espanha.

Assente numa visão promotora da criação de espaços de partilha de conhecimentos e experiências relevantes na área da Enfermagem e/ou área da Saúde, aquele evento científico destina-se a estudantes de enfermagem e profissionais de saúde de áreas de intervenção diversas.

O CLEEE tem como objectivos: promover a partilha de conhecimento científico e experiências multidisciplinares; potenciar as capacidades de pensamento crítico e reflexivo numa perspectiva de multiculturalidade no processo de cuidados e reforçar a cooperação entre estudantes, docentes e enfermeiros, numa dinâmica transnacional. Este congresso permitirá ainda enquadrar, a partir do tema central, uma abordagem complementar que ilustra a realidade dos cuidados de saúde em Portugal e Espanha.

No Congresso participam conceituados prelectores nacionais e internacionais, num programa que inclui conferências, mesas redondas e sessões de comunicações livres e pósteres.

A conferência de abertura sobre “Saúde global, a importância da enfermagem para o desenvolvimento sustentável” será proferida pela Enfermeira Angelina Francisco do Conselho Diretivo da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros. A conferência de encerramento abordará “A Responsabilidade Profissional e a Saúde Global” e será da responsabilidade do Professor Doutor Adalberto Campos Fernandes da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa.