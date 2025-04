Santarém Cup com 900 jovens futebolistas em campo

A grande festa do futebol de formação está de regresso a Santarém de 16 a 19 de Abril. A edição deste ano do torneio Santarém Cup envolve 900 atletas e 62 equipas em representação de 25 clubes oriundos de todo o país. A apresentação e sorteio do torneio decorreu no W Shopping.



O torneio, destinado aos escalões entre os sub 8 e sub 13, é organizado pela Académica de Santarém, sendo esta edição apadrinhada pelo antigo futebolista Rui Barros. Os futebolistas Hugo Tavares, Jaime Simões, Rafael Alcobia e Marta Melão são os embaixadores da competição.