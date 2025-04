Festival do Torricado une população para ajudar Bombeiros de Benavente

Primeira edição do Festival do Torricado teve como objectivo angariar fundos para aquisição de nova ambulância de socorro.

O Quartel dos Bombeiros Voluntários de Benavente foi palco da primeira edição do Festival do Torricado, um evento solidário que teve como principal objectivo a angariação de fundos para a aquisição de uma nova ambulância de socorro, reforçando a capacidade de resposta da corporação. A iniciativa ficou marcada pela boa disposição e vários momentos de animação entre artistas e as centenas de populares que marcaram presença.