Jornadas Equestres da Juventude reúnem cavaleiros de todo o país na Golegã

A quarta edição das Jornadas Equestres da Juventude está a decorrer na Golegã até domingo, dia 13 de Abril, com várias actividades equestres direccionadas para os mais jovens. O evento arrancou oficialmente a 9 de Abril, mas as competições começaram apenas hoje, dia 11, e prolongam-se até domingo. As actividades decorrem entre o Hippos Golegã e o Largo do Arneiro, com entrada livre para o público.

A iniciativa é um evento estratégico para o desenvolvimento do desporto equestre no país, com o objectivo de potenciar a evolução dos escalões formativos nas mais variadas disciplinas. O programa contempla diversas competições como a Taça de Portugal da Juventude de Saltos de Obstáculos, Concurso Nacional da Juventude, competições de Dressage e Equitação de Trabalho e ainda a Taça Challenge e a Taça de Escolas.

O evento foi lançado em 2022 numa parceria entre o município da Golegã e a Federação Equestre Portuguesa (FEP), sendo uma forma de afirmar a Golegã como capital do cavalo.