Barreiras no rio Alviela foram tema de encontro em Pernes

O GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente promoveu um encontro em Pernes, na Sociedade Musical União Pernense, no âmbito do Programa Rios Livres. A população teve oportunidade de identificar as barreiras do Alviela e entender o seu impacto, além de ter partilhado memórias vividas no rio. O evento realizou-se em parceria com o ISCTE, na pessoa da investigadora Maria Alba, e Nuno Barroso, do colectivo de investigação Guarda Rios.