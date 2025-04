Tomar recebeu mais uma edição da Feira da Laranja Conventual

O Convento de Cristo, em Tomar, recebeu a 11ª edição da Feira da Laranja Conventual, inspirada no laranjal do monumento, neste domingo, 13 de Abril. A iniciativa, de cariz solidário destina-se a apoiar as instituições participantes, como IPSS, colectividades e associações de pais das escolas do concelho. A feira já conquistou os tomarenses e outros forasteiros que a visitam para comprarem bolos, doces, licores e outros produtos produzidos a partir da laranja.