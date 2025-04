Cândido Birrento distinguido na Gala do Foral de Samora Correia

Casa cheia na Gala do Foral de Samora Correia, onde foi entregue o Prémio Carlos Gaspar a um homem que levou uma vida ligada à comunidade. Noite contou com actuações de Luís Trigacheiro e artistas locais.

Cândido Birrento Gonçalves foi distinguido com o Prémio Carlos Gaspar 2024, numa gala que encheu o Centro Cultural de Samora Correia na noite de 12 de Abril. A cerimónia destacou o percurso de uma vida dedicada ao serviço público e associativo na freguesia, com passagem por várias colectividades e órgãos autárquicos.

A noite contou ainda com diversas actuações, incluindo o Grupo Etnográfico “Samora e o Passado”, duas jovens patinadoras artísticas da cidade e o cantor Luís Trigacheiro, que encerrou a gala com a sua actuação. O Prémio Carlos Gaspar distingue anualmente personalidades da freguesia com contributos relevantes para a comunidade local, prestando homenagem ao pedagogo e dinamizador cultural, Carlos Gaspar.