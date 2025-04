Vila Franca de Xira continua a ser berço do Neo-Realismo português

Visita conduzida por António Mota Redol, filho de Alves Redol, passou por vários locais emblemáticos de Vila Franca de Xira e do Neo-Realismo português. Iniciativa relembrou papel da cidade no panorama literário e político português no século XX.

Vila Franca de Xira continua a ser a capital do Neo-Realismo em Portugal. Realizou-se no sábado, dia 12 de Abril, uma visita guiada aos locais mais emblemáticos do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira, cidade que é considerada o berço deste importante movimento literário e artístico em Portugal. A visita teve um guia de honra, António Mota Redol, filho do escritor Alves Redol, uma das figuras centrais do movimento. Ao longo do percurso, António Redol partilhou histórias, memórias familiares e curiosidades sobre os locais visitados, oferecendo aos participantes uma perspectiva única sobre o legado do pai e da corrente literária que marcou profundamente o século XX português.

Entre os presentes, estiveram leitores, investigadores, estudantes e curiosos, todos unidos pela vontade de revisitar uma época em que a literatura e as artes serviam de denúncia social e instrumento de consciência colectiva durante o Estado Novo.