Inauguração da nova unidade de produção da Sifucel, em Rio Maior, empresa do grupo Parapedra

"Esta nova unidade de produção nacional, é única em Portugal, terceira na Europa e a quinta no mundo. O grupo Parapedra com um profundo orgulho é certamente também um exemplo do melhor que existe como símbolo empresarial do nosso país. Por isso estamos a competir globalmente no mercado da cristobalite e na qualidade superior do produto. Este produto é de uma brancura excecional." referiu no seu discurso.

O Grupo Parapedra faturou 80 milhões de euros em 2024 e tem ao seu serviço mais de 300 colaboradores diretos, e outros tantos indiretos, nas suas várias atividades, como extração, produção, controlo e desenvolvimento. Têm representação nos municípios de Rio Maior, Alcobaça, Santarém, Caldas da Rainha, Alcácer do Sal, Grândola, Porto de Mós e Pombal. "A nossa produção é direcionada essencialmente para a indústria do vidro e embalagem, cerâmica, entre outros. O nosso objetivo a curto e médio longo prazo é a sustentabilidade do grupo, e não haverá um plano B. São os pilares da sustentabilidade que nos guia, assim como a redução da pegada ecológica, queremos contribuir também para neutralizar o carbono no nosso país, na Europa, a eficiência energética, responsabilidade social, e participar na comunidade local estando presentes no crescimento e acção."

Notícia desenvolvida na próxima edição de O MIRANTE