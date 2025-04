25 de Abril em Benavente com recados ao país

Os eleitos das diversas forças políticas na Assembleia Municipal de Benavente discursaram no centro histórico da vila perante uma plateia que ouviu dos autarcas que a liberdade exige vigilância.

Depois de no ano passado a sessão ficar marcada por apupos ao eleito do Chega, desta vez a iniciativa centrou atenções na actualidade que espelha o enfraquecimento das instituições democráticas.

Na cerimónia respeitou-se um minuto em memória do Para Francisco e ouviram-se canções de Abril, pela voz de Mária Silva e o acordeonista Emanuel Soares, como “E Depois do Adeus”, “Tourada”, “Grândola, Vila Morena” e, ainda, “A Portuguesa”, esta última interpretada pela Sociedade Filarmónica Benaventense.

No seu discurso o presidente da câmara municipal, Carlos Coutinho, considera que o planeamento do futuro se faz num momento presente de profundas incertezas, contudo, a construção do novo aeroporto no concelho vai obrigar a medidas muito assertivas por parte do município e do Poder Central.

Das outras forças políticas ouviram-se apelos a uma mudança ao “lamaçal político” que se vive, que gera desconfiança nas pessoas devido à corrupção e a um sistema político assente em compadrios, assim como à igualdade de género na política, salientando-se a necessidade de haver mais mulheres com poder de decisão.



