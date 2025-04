25 de Abril no Cartaxo marcado por inaugurações

O 25 de Abril foi assinalado no Cartaxo com reposição de algumas árvores na avenida da urbanização Quinta das Correias, inauguração do polidesportivo da Quinta das Correias, bem como do parque canino. A sessão solene contou com a intervenção de eleitos de diversos partidos com assento na assembleia municipal e a intervenção do presidente da câmara, João Heitor, que fez o balanço do que está a ser feito no concelho.

Em paralelo decorriam actividades desportivas no estádio municipal. A final do torneio de futsal interfreguesias joga-se às 18h00 no pavilhão Inatel no Cartaxo.