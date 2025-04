Alpiarça lembra resistência anti-fascista nos 51 anos do 25 de Abril

A Assembleia Municipal de Alpiarça realizou uma sessão solene de comemoração dos 51 anos do 25 de Abril de 1974 com uma sessão solene na noite de quinta-feira, 24 de Abril.

Em Alpiarça as celebrações do 25 de Abril começaram na noite de 24 com uma sessão solene no Mercado Municipal. A sessão contou com discursos de representantes das forças políticas com assento assembleia municipal.

A presidente da câmara, Sónia Sanfona, afirmou que as comemorações do 25 de Abril de 1974 não devem servir um “passadismo estéril”, mas antes para reflectir o seu significado actual e para as gerações futuras. A autarca aproveitou para revelar que no actual edifício da GNR será instalado um museu de memória aos resistentes anti-fascistas do concelho, que lutaram pela liberdade e pela democracia.