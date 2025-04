Entroncamento celebra 51 anos de Abril com apelo à defesa da democracia

O município do Entroncamento assinalou os 51 anos do 25 de Abril com um programa diversificado, desde a 26ª Corrida pela Liberdade até à formal sessão solene, onde os autarcas reforçaram a importância da revolução e a defesa dos valores democráticos.

As comemorações do 25 de Abril no Entroncamento arrancaram com a tradicional Corrida da Liberdade, seguida da sessão solene no Largo José Duarte Coelho. A manhã foi marcada por momentos musicais e de poesia e ainda pelos discursos dos autarcas do concelho, que reforçaram os valores da democracia e a contínua defesa da liberdade na sociedade conturbada dos dias de hoje.