Samora Correia já tem Posto de Informação Turística no Palácio do Infantado

O Município de Benavente inaugurou, dia 25 de Abril, o Posto de Informação Turística de Samora Correia, instalado no Palácio do Infantado, reforçando a rede de promoção e apoio ao turismo.

O novo Posto de Informação Turística de Samora Correia foi inaugurado no dia 25 de Abril, pelas 11h30, no Palácio do Infantado, um dos edifícios mais emblemáticos da cidade.

O espaço passa a complementar a oferta já existente no concelho, que contava apenas com o Posto de Turismo de Benavente, e tem como missão fornecer aos visitantes informações úteis sobre o território, promovendo o património, a natureza, a cultura e a economia local.

Entre os conteúdos disponibilizados encontram-se sugestões de locais a visitar pela sua beleza natural, percursos pedestres e cicláveis, festas tradicionais, eventos gastronómicos, alojamentos e uma rede de parceiros com ofertas turísticas diversificadas.