Torres Novas destaca importância do poder local nas celebrações do 25 de Abril

O município de Torres Novas celebrou os 51 anos do 25 de Abril com uma sessão solene na Praça dos Claras. O poder autárquico foi lembrado como uma das grandes conquistas de Abril.

O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, realçou que a constituição do poder local democrático foi umas das maiores conquistas de Abril aproximando o poder do povo e das suas necessidades. No seu discurso na sessão solene do 25 de Abril, foram lembrados os primeiros deputados torrejanos eleitos para a Assembleia da República, nas primeiras eleições livres, em 1976.

A cerimónia contou com a actuação de alunos do Coro do 2.º Ciclo do Conservatório de Música do Coral Phidelius e da Escola EB 2,3 Manuel de Figueiredo, que comoveu alguns dos presentes.